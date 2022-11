Cigna relève ses prévisions

(Boursier.com) — Cigna , le groupe américain de services de santé et d'assurance, a rehaussé encore ses prévisions financières, après un solide troisième trimestre. Sur la période close, le bénéfice net attribuable aux actionnaires a été de 2,76 milliards de dollars, en progression de 70% en glissement annuel, avec un gain exceptionnel de 1,4 Md$ sur la cession d'opérations en Asie-Pacifique et Turquie à Chubb. Les revenus trimestriels se sont améliorés de 2% à 45,28 milliards de dollars. Cigna anticipe désormais un bpa ajusté des opérations d'au moins 23,1$ sur l'exercice, contre 'au moins 22,9$' auparavant et 23$ de consensus de place.