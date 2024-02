Cigna dope ses prévisions

(Boursier.com) — Cigna , le groupe américain d'assurance santé, a annoncé pour son quatrième trimestre fiscal un bénéfice net de 1,03 milliard de dollars, contre 1,19 milliard un an avant. Sur une base ajustée toutefois, le bpa a augmenté de 35% à 6,79$, largement supérieur aux attentes. Les revenus totaux pour l'exercice 2023 ont été de 195,3 milliards de dollars, tandis que le bénéfice net a représenté 5,2 milliards et le bénéfice ajusté des opérations 7,4 milliards. Cigna anticipe désormais un bénéfice ajusté annuel par action d'au moins 28,25$, contre au moins 28$ auparavant et 28,3$ de consensus de place. Ainsi, le profit ajusté des opérations sur l'exercice 2024 se situerait à plus de 8,025 milliards de dollars.