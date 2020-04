Cigna dépasse les attentes

(Boursier.com) — Cigna, l'assureur-santé américain, a annoncé un bénéfice net du premier trimestre logé à 1,18 milliard de dollars soit 3,15$ par titre, contre 1,37 milliard de dollars un an auparavant. Le bénéfice ajusté par action est ressorti à 4,69$, alors que le consensus FactSet n'était que de 4,36$. Les revenus ont totalisé 38,5 milliards de dollars, contre 37,9 milliards un an plus tôt et 37,1 milliards de consensus. Le groupe table, pour l'exercice 2020, sur un bénéfice ajusté par action allant de 18 à 18,6$.