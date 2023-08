Cigna dépasse le consensus de profit

(Boursier.com) — Cigna , l'assureur santé américain, a publié pour son deuxième trimestre fiscal un bénéfice supérieur aux attentes. Hors éléments, le bénéfice ajusté par action a été de 6,13$, dépassant le consensus qui se situait à 6$ environ. Les revenus trimestriels se sont affichés à 48,6 milliards de dollars, à comparer à un consensus de 47,3 milliards. Le ratio de frais médicaux est passé à 81,2% contre 80,7% un an plus tôt, mais reste moins important que prévu. Les primes au cours du trimestre ont augmenté de 6% à 11,04 milliards de dollars, au-dessus des attentes. Le groupe maintient ses prévisions de bénéfices annuels d'au moins 24,70 dollars par action et continue de s'attendre à un ratio de soins médicaux logé entre 81,5% et 82,3%.