Cigna déçoit au quatrième trimestre

(Boursier.com) — Cigna , assureur américain du Connecticut, a annoncé pour le trimestre clos un bénéfice inférieur aux attentes, réalisant tout de même sur la période des revenus meilleurs que prévu. Le bénéfice net trimestriel s'est établi à 4,14 milliards de dollars soit 11,45$ par action, contre 977 millions de dollars un an avant. Pour l'exercice, le groupe a réalisé des revenus de 160,4 milliards de dollars, un bénéfice net de 8,5 milliards de dollars et un bpa de 22,96$ par titre. Le bénéfice ajusté des opérations en 2020 a atteint 6,8 milliards de dollars et 18,45$ par titre. Il est attendu à au moins 6,95 milliards soit 20$ par titre en 2021, pour des revenus d'au moins 165 milliards.