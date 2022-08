Cigna assure au deuxième trimestre

(Boursier.com) — Cigna , l'assureur américain de Bloomfield, a dépassé les attentes pour le deuxième trimestre fiscal et relevé ses prévisions financières. Les revenus totaux du trimestre ont été de 45,5 milliards de dollars, pour un bénéfice net de 1,6 milliard de dollars et 4,9$ par titre. Un an plus tôt, le profit net était de 1,5 milliard. Le bénéfice ajusté des opérations a été de 2 milliards de dollars soit 6,22$ par action, contre 1,8 milliard un an auparavant. Ce bénéfice ajusté des opérations est désormais attendu pour 2022 à au moins 22,9$ par titre.