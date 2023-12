CIFE : signature des accords d'acquisition d'un bloc majoritaire d'actions par Spie batignolles à 61 euros

(Boursier.com) — Dans le cadre des négociations exclusives, Embregour SAS (société holding de la famille Tardy et actionnaire de contrôle de Compagnie Industrielle et Financière d'Entreprises - CIFE), certains membres du groupe familial Tardy (ensemble avec Embregour SAS, les Cédants) et Groupe Spie batignolles annoncent la signature des accords relatifs à l'acquisition, au prix de 61 euros par action, de 754.537 actions, représentant au total environ 62,88% du capital (Bloc de Contrôle) de CIFE.

Les instances représentatives du personnel de CIFE - Groupe ETPO se sont réunies le 27 novembre et ont émis un avis positif sur le projet de rapprochement avec Groupe Spie batignolles. Le comité social et économique de Spie batignolles a été informé de ce projet le 8 novembre.

La réalisation de l'opération pourrait intervenir au cours du mois de janvier 2024. Elle reste soumise à l'autorisation de l'Autorité de la concurrence en France et à la mise en oeuvre de plusieurs opérations préalables par CIFE, à savoir la Distribution AGO, la Distribution en Numéraire et la Cession du Pôle Immobilier.

La réalisation de la Distribution AGO et de la Distribution en Numéraire sera soumise à l'approbation des actionnaires de CIFE appelés à se réunir en assemblée générale mixte le 18 décembre (16h30 sur première convocation), à la FNTP à Paris. La documentation relative aux résolutions présentées aux actionnaires à l'occasion de cette assemblée générale figure sur le site internet de la société.

Il est rappelé que Groupe Spie batignolles déposera, au cours du 1er semestre 2024, un projet d'offre publique d'achat simplifiée sur le solde des actions CIFE en circulation, au prix identique de 61 euros par action.

Rappelons que l'action CIFE est actuellement sur un cours de 94,5 euros.