CIFE s'attend à 20% de chute d'activité en 2020

CIFE s'attend à 20% de chute d'activité en 2020









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Après deux mauvaises années en 2017 et 2018, l'année 2019 se traduit pour Compagnie Industrielle et Financière d'Entreprises (CIFE) par une reprise d'activité et une première amélioration des résultats. Nous avons enregistré sur cette année une plus-value de cession d'un actif immobilier pour un montant de 2,9 ME et le Groupe a bénéficié sur le 2e semestre d'un résultat brut complémentaire de 2,2 ME sur son activité immobilière correspondant à la cession d'une SCCV immobilière , explique le management.

Le Groupe CIFE a ainsi réalisé un chiffre d'affaires annuel consolidé en progression, avec une croissance de 13,7% à 183 ME (161 ME en 2018). La croissance des activités s'est faite sur toutes les zones géographiques.

Le résultat opérationnel total est un profit de +4,6 ME (-5,1 ME en 2018). Rapporté à notre chiffre d'affaires, ce résultat correspond à +2,5% du chiffre d'affaires (-3,16% en 2018). Ce résultat opérationnel intègre pour 2,9 ME la plus-value de cession d'un actif immobilier. Retraité de cet élément non récurrent, le résultat opérationnel s'élève à 1,6 ME soit +0,88% du chiffre d'affaires.

En très forte progression, l'Ebitda ressort à +14,1 ME (7,7% du chiffre d'affaires) contre +2,3 ME (1,4% du CA) en 2018.

Le résultat net consolidé 2019 (part du Groupe) est un profit de +4,3 ME ( -2,4 ME en 2018). Il représente 2,4% du chiffre d'affaires (-1,5% en 2018). Le résultat net par action s'élève à +3,67 euros (-2,04 euros en 2018).

Les dettes financières s'élèvent à 21,6 ME (dont 1 ME de découverts bancaires) à la fin de l'exercice (14,3 ME dont 2,9 ME de découverts bancaires à la fin de l'exercice précédent). Le ratio d'endettement brut ressort en augmentation à 22,7% (15,9% au 31 décembre 2018). La trésorerie totale nette de découverts bancaires est d'un montant de 64,1 ME. Les flux nets de trésorerie dégagés par l'exploitation s'élèvent à +8,2 ME. Avec des flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissements pour -9,6 ME, le cash-flow libre de l'exercice s'élève donc à -1,4 ME. Les flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement s'élèvent à +3,5 ME.

La structure financière du Groupe demeure solide, avec un montant de fonds propres à 95,1 ME (dont 92,5 ME part du Groupe) en augmentation de 4,7 ME par rapport au 31 décembre 2018. Les capitaux propres consolidés sont retraités à la baisse des 1,2 ME correspondant aux actions en autocontrôle.

La société mère SA CIFE a dégagé un profit net en 2019 de 2,3 ME (-7,4 ME en 2018). La variation de résultat provient essentiellement d'un volume net beaucoup plus faible sur les dépréciations sur les titres de participations des filiales ainsi que par la plus-value de cession constatée sur la cession d'actif immobilier pour 2,9 ME.

Le volume net de trésorerie géré par la société mère s'élève à 39,7 ME, en diminution nette de 0,6 ME sur l'exercice.

Dividende

L'Assemblée générale des actionnaires du 23 juin se tiendra à titre exceptionnel à huis-clos. Les actionnaires pourront exercer leur droit de vote uniquement à distance.

Malgré l'amélioration des résultats de l'entreprise, le Conseil d'Administration proposera lors de cette Assemblée générale de maintenir le versement d'un dividende réduit d'un montant de 0,60 euro par action.

Perspectives 2020

La crise sanitaire COVID 19, qui a démarré au 1er trimestre 2020, touche actuellement le monde entier. Des mesures de confinement ont été mises en oeuvre à la mi-mars. Dans un premier temps et afin de préserver la santé des collaborateurs de CIFE, la quasi-totalité des chantiers a été suspendue et des mesures de télétravail ont été mises en place. Le Groupe a également procédé à des mesures de chômage partiel notamment sur le personnel Compagnons.

Dès le début de la période de confinement, le groupe a mis en place un comité interne chargé d'étudier et de proposer, en fonction des évolutions réglementaires dans les domaines de sécurité, prévention, juridique, les modalités opérationnelles de reprise d'activité de nos chantiers

A la date d'arrêté des comptes et compte-tenu des incertitudes sur l'évolution de cette crise, il est difficile d'en évaluer précisément les impacts sur le chiffre d'affaires et les coûts du Groupe.