CIFE : prise de participation dans Dragage Marine Assistance

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La filiale Entreprise Jean Negri et Fils, spécialisée dans les travaux maritimes et fluviaux s'est associée à la famille Mourrut par l'acquisition de 75% du capital de la société Dragage Marine Assistance.

Cette société, basée à Port-La Nouvelle (Aude), a comme activité principale le dragage.

Cette intégration permettra au Groupe et à Dragage Marine Assistance de compléter leurs compétences et matériels et interviendra sur le quart sud-est de la France et à l'export.