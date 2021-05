CIFE-ETPO s'implante en Nouvelle-Aquitaine

CIFE-ETPO s'implante en Nouvelle-Aquitaine









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Groupe CIFE-ETPO poursuit ses objectifs de développement en s'implantant en Nouvelle-Aquitaine. Le 12 mai 2021, le Groupe via sa holding CIFE a fait l'acquisition de 75% du capital de la société EVIAA MARINE, spécialisée dans la construction d'ouvrages maritimes et fluviaux et basée à Saint-André-de-Cubzac (Gironde).

Elle intervient plus particulièrement dans la construction et maintenance d'équipements portuaires (passerelle, pontons flottants...) et d'ouvrages hydrauliques (vantellerie, batardeaux...).

La société emploie une quinzaine de collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires moyen de 2,4 ME sur les 3 derniers exercices.

Cette intégration permettra au Groupe de compléter ses compétences et matériels et de densifier géographiquement son offre technique et commerciale.