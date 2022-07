CIFE-ETPO acquiert Ismer, à Lorient

(Boursier.com) — Le Groupe CIFE-ETPO via sa holding CIFE a fait l'acquisition de 100% du capital de la société ISMER créée en 1986 et basée Lorient dans le Morbihan dans la petite base de sous-marins du Scorff.

Elle emploie une quinzaine de collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires moyen de 1,2 ME sur les 3 derniers exercices annuels.

ISMER est un acteur local dans les domaines des Travaux maritimes, fluviaux et sous-marins. Elle dispose de moyens nautiques complets lui permettant la réalisation de travaux de construction, de rénovation et d'expertise.

Cette intégration permettra au Groupe de compléter ses compétences et matériels et de densifier géographiquement son offre technique et commerciale sur la côte bretonne.

ISMER intègre le périmètre de consolidation du Groupe à compter du 11 juillet 2022.