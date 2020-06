CIFE : dividende approuvé

(Boursier.com) — L'Assemblée générale de Compagnie Industrielle et Financière d'Entreprises (CIFE) du 23 juin, sur décision du Conseil d'Administration, s'est tenue à huis-clos sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents, que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle. Les actionnaires ont pu voter par correspondance, donner pouvoir au président ou donner mandat à un tiers, en utilisant le formulaire de vote prévu à cet effet.

L'Assemblée générale des actionnaires de CIFE s'est tenue sous la présidence d'Olivier Tardy (Président du Conseil d'Administration et Directeur Général de IFE). Mme Cécile Janicot (représentant permanent de la société Alfred de Musset) et Mr Frédéric Gastaldo, administrateurs, ont été désignés scrutateurs de séance.

Toutes les résolutions proposées au vote ont été approuvées sans modification par l'Assemblée Générale.

L'Assemblée a notamment approuvé les résolutions concernant l'approbation des comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2019, le projet d'affectation de résultat de l'exercice. Le Conseil d'administration a obtenu autorisation de procéder à une augmentation de capital réservées aux salariés de la société et des sociétés du groupe CIFE dans le cadre de plans d'épargne. Le Conseil d'administration est autorisé à réduire le capital social par annulation des actions détenues en propre par la société. Les mandats d'Administrateur de Laurent Billes-Garabedian et Frédéric Gastalto ont été renouvelés.

Enfin, le Conseil d'administration qui s'est tenu à l'issue de l'Assemblée générale a approuvé la mise en paiement du dividende de 0,60 euro par action, le 30 juin.