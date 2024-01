CIFE : cession du bloc de contrôle à Spie batignolles

(Boursier.com) — Dans le cadre des négociations exclusives relatives à l'acquisition d'un bloc majoritaire d'actions de la société Compagnie Industrielle et Financière d'Entreprises (CIFE) par Groupe Spie batignolles et suite à la signature des accords relatifs à l'acquisition de ce bloc majoritaire, Embregour SAS (société holding de la famille Tardy) et certains membres du groupe familial Tardy (ensemble avec Embregour SAS), annoncent la cession à Groupe Spie batignolles de 754.537 actions CIFE, au prix de 61 euros par action CIFE, représentant au total environ 62,88% du capital de CIFE.

Le Groupe Spie Batignolles détient par conséquent, au 22 janvier 2024, 754.537 actions CIFE représentant autant de droits de vote, soit 62,88% du capital et des droits de vote.

La réalisation de la cession du Bloc de Contrôle était soumise à l'autorisation préalable de l'Autorité de la concurrence en France, qui a été obtenue le 22 décembre 2023, et à la réalisation de plusieurs opérations préalables par CIFE, à savoir une distribution exceptionnelle de réserves en numéraire, une distribution exceptionnelle de réserves par remise d'actions de la société AGO 5 et la cession d'actifs immobiliers. Ces opérations ont été réalisées le 17 janvier.

Il est rappelé que Groupe Spie batignolles déposera auprès de l'Autorité des marchés financiers, au cours des prochaines semaines, un projet d'offre publique d'achat simplifiée portant sur le solde des actions CIFE émises non détenues, au prix de 61 euros par action, soit un prix par action identique à celui extériorisé à l'occasion de l'acquisition du Bloc de Contrôle.