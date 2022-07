CIFE acquiert 30% de Somatras en Martinique

(Boursier.com) — Le 1er juillet, le Groupe CIFE-ETPO via sa holding Compagnie Industrielle et Financière d'Entreprises (CIFE) a fait l'acquisition de 30% du capital de la société Somatras (SOciété MArtiniquaise de TRAvaux Spéciaux), créée en 1982 et basée à Ducos (Martinique). La société emploie une quarantaine de collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires moyen de 7,6 ME sur les 3 derniers exercices.

Somatras est un acteur local reconnu dans les domaines des Travaux Publics et du Bâtiment. La société propose un savoir-faire et une expérience reconnue dans le diagnostic, la préconisation et la mise en oeuvre de travaux spéciaux. Elle intervient dans les domaines des travaux subaquatiques, travaux maritimes et fluviaux, travaux de rénovation et confortement d'ouvrages d'art et de bâtiments, travaux de génie civil, travaux de résine.

Cette intégration permettra au Groupe de compléter ses compétences et matériels et de densifier géographiquement son offre technique et commerciale dans les Antilles.

Le Groupe a vocation à moyen terme à prendre la majorité du capital de la société au côté de Thierry Larcher son dirigeant.

Somatras intègre le périmètre de consolidation du Groupe à compter du 1er juillet 2022.