CIFE : 0,6 euro de dividende mis en paiement le 30 juin

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale des Actionnaires de CIFE s'est réunie physiquement le mardi 22 juin, sous la présidence de d'Olivier Tardy, Président du Conseil d'Administration et Directeur général de CIFE. Cécile Janicot, représentant permanent de la société SAS Embregour et Mme Emilie Richaudsoucaret, Administrateurs ont été désignés scrutateurs de séance.

Les actionnaires présents ou représentés détenaient :

- 67,95 % des droits de vote en AGO (hors vote de la résolution no 3 sur l'affectation du résultat social de l'exercice 2020) et en AGE.

- 69,22% des droits de vote en AGO (pour le vote de la résolution no 3 sur l'affectation du résultat social de l'exercice 2020)

Toutes les résolutions proposées au vote par le Conseil d'Administration ont été approuvées sans modification par l'Assemblée Générale.

L'Assemblée a notamment approuvé les résolutions concernant :

- L'approbation des comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2020 ;

- Le projet d'affectation de résultat de l'exercice 2020 ;

- L'autorisation donnée au Conseil d'Administration en vue de permettre à la société d'intervenir sur ses propres actions ;

- Le renouvellement des mandats d'Administrateur de Marie-Christine Theron, Nicole Durieux, Daniel Tardy, Olivier Tardy et la ratification du mandat d'Administrateur de la société SAS Embregour ;

- L'autorisation donnée au Conseil d'Administration à l'effet d'attribuer gratuitement des actions aux salariés ou mandataires sociaux éligibles de la société ou des sociétés ou à certains d'entre eux ;

- L'autorisation donnée au Conseil d'Administration en vue de réduire le capital social par annulation des actions détenues en propre par la société.

Préalablement à l'Assemblée, la société n'a pas reçu de questions écrites d'actionnaires. Le détail des votes par résolution est disponible sur le site internet de CIFE.

Enfin, le Conseil d'administration qui s'est tenu à l'issue de l'Assemblée Générale a approuvé la mise en paiement du dividende de 0,60 euro par action le 30 juin 2021.