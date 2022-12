Ciena, star du jour à Wall Street

(Boursier.com) — Ciena , le fournisseur américain d'équipements de réseaux et de services software, s'envole de 17% avant bourse à Wall Street. Le groupe a publié pour son quatrième trimestre fiscal des revenus et bénéfices supérieurs aux attentes de marché. Le bénéfice net s'est établi à 57,6 millions de dollars sur la période, soit 39 cents par action, à comparer à un profit de 103,5 millions de dollars un an plus tôt. Sur une base ajustée, le groupe du Maryland a affiché un bénéfice par action de 61 cents, contre 85 cents un an avant et... 8 cents de consensus FactSet. La surprise est également conséquente du point de vue des revenus, qui atteignent 971 millions de dollars, contre 1,04 milliard un an auparavant et 850 millions de consensus.

Gary Smith, directeur général de l'affaire, évoque de solides résultats et des développements favorables concernant la chaîne d'approvisionnement. "Pour l'avenir, nous prévoyons une croissance démesurée des revenus au cours de l'exercice 2023 compte tenu de notre important carnet de commandes et des signes continus d'amélioration progressive de l'offre", indique par ailleurs le dirigeant.