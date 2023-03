Ciena s'envole à Wall Street après les comptes

(Boursier.com) — Ciena , l'équipementier américain de réseaux, bondit de près de 10% avant bourse à Wall Street suite à sa publication financière trimestrielle. Pour son premier trimestre fiscal 2023, clos fin janvier, le groupe a réalisé des revenus de 1,06 milliard de dollars, un bénéfice GAAP par action de 51 cents et un bpa ajusté de 64 cents. Le consensus était logé à 36 cents de bénéfice ajusté par action sur la période pour 959 millions de dollars de revenus. Un an plus tôt, le groupe affichait des revenus de 844 millions de dollars et un bpa ajusté de 47 cents sur le même trimestre. Le bénéfice net trimestriel consolidé a été de 76 millions de dollars, contre 46 millions de dollars un an auparavant. "Nous avons réalisé un chiffre d'affaires record au premier trimestre, reflétant l'amélioration progressive continue de l'environnement de la chaîne d'approvisionnement et la forte demande des clients pour notre technologie de pointe", s'est félicité Gary Smith, DG de Ciena. "Avec une forte dynamique dans l'ensemble de nos activités, soutenue par de solides moteurs fondamentaux et la visibilité fournie par notre carnet de commandes, nous restons confiants dans notre capacité à continuer à prendre des parts de marché".