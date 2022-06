Ciena manque le consensus

(Boursier.com) — Ciena , l'équipementier de réseaux, a annoncé pour son deuxième trimestre fiscal des revenus et profits inférieurs aux anticipations de marché, dans un contexte de 'supply chain' de plus en plus complexe. Le bénéfice net sur ce trimestre clos fin avril 2022 a été de 38,9 millions de dollars, 25 cents par titre, contre 103 millions de dollars pour la période correspondante, l'an dernier. Le bénéfice ajusté par action a été de 50 cents, contre un consensus FactSet de 54 cents. Les revenus se sont appréciés quant à eux de près de 14% à 949 millions de dollars, contre un consensus de marché de 951 millions de dollars.