Ciena grimpe à Wall Street après les comptes

(Boursier.com) — Ciena , l'équipementier américain de réseaux, grimpe de près de 3% avant bourse à Wall Street suite à sa publication financière trimestrielle. Pour son deuxième trimestre fiscal 2023, clos fin avril, le groupe a réalisé des revenus de 1,13 milliard de dollars, un bénéfice GAAP par action de 38 cents et un bpa ajusté de 74 cents. Le consensus était logé à 61 cents de bénéfice ajusté par action sur la période pour 1,09 milliard de dollars de revenus. Un an plus tôt, le groupe affichait des revenus de 949 millions de dollars. Le bénéfice net trimestriel consolidé a été de 58 millions de dollars, contre 39 millions de dollars un an auparavant. "Nous avons obtenu des résultats exceptionnels pour le deuxième trimestre fiscal, car nous avons pu expédier davantage à nos clients grâce à des améliorations continues de la dynamique de la chaîne d'approvisionnement", a déclaré Gary Smith, président et DG de Ciena. "Nous sommes confiants dans notre capacité à prendre des parts de marché compte tenu de notre carnet de commandes et de notre position stratégique avec des technologies de pointe et un marché adressable en expansion".