Ciena dévisse à Wall Street après les résultats

(Boursier.com) — Ciena chute de 10% avant bourse à Wall Street, alors que le fournisseur américain d'équipements de réseaux vient de publier pour son troisième trimestre fiscal des profits et ventes inférieurs aux attentes, du fait notamment des problèmes d'approvisionnement en composants, et malgré une demande par ailleurs forte. Sur le trimestre clos fin juillet 2022, le bénéfice net s'est établi à 10,5 millions de dollars soit 7 cents par titre, contre 238 millions de dollars un an avant. Le bénéfice ajusté par action a été de 33 cents, contre 34 cents de consensus. Les revenus trimestriels ont totalisé 868 millions de dollars, contre 988 millions un an plus tôt. Les problèmes d'approvisionnement pourraient en outre persister.