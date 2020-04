Cie des Alpes : l'impact se précise...

(Boursier.com) — Compagnie des Alpes remonte de 1,4% à 15,68 euros, alors que, malgré un bon premier trimestre et un bon niveau d'activité enregistré jusqu'aux dates de fermeture des sites concernés, le chiffre d'affaires consolidé de la Compagnie pour le premier semestre de l'exercice 2019/2020 s'est établi à 470,5 ME, en contraction de 5,6% et de -6,2 à périmètre comparable par rapport au premier semestre de l'exercice précédent.

Le groupe confirme anticiper un chiffre d'affaires des Domaines skiables en baisse d'environ 20% cette année par rapport à l'exercice précédent, soit une baisse de l'ordre de 85 à 90 ME.

Au 31 mars 2020, la dette nette s'élevait à 465,3 ME. A cette même date, il dispose de près de 300 ME de trésorerie, de lignes de crédit et de découvert non tirées. Enfin, Cie des Alpes n'a pas d'échéances significatives de dette d'ici la fin de l'exercice.

Compte tenu de sa structure de financement à long terme, des mesures d'adaptation prises et de la possibilité de recourir à des lignes de crédit additionnelles, le groupe demeure confiant dans sa capacité à couvrir ses besoins de liquidités jusqu'à la fin de l'année civile, y compris dans un scénario dégradé...

Portzamparc parle d'une publication en ligne, la visibilité restant faible. "Cet exercice sera dans tous les cas à oublier, et nous surveillerons de près le comportement des populations vis-à-vis de ce type de loisirs 'post-confinement'" poursuit l'analyste qui ajuste son TP de 28 à 22 euros sur le dossier.