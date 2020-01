Cie des Alpes : encore plus haut ?

Cie des Alpes : encore plus haut ?









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le titre Compagnie des Alpes grimpe de 1,3% à 30,40 euros en Bourse ce vendredi, alors que le chiffre d'affaires consolidé du groupe pour le 1er trimestre de l'exercice 2019/2020 clos le 31 décembre 2019 s'est élevé à 143,6 ME, en progression de 13,2%, soit +11,1% à périmètre comparable, par rapport au 1er trimestre de l'exercice précédent.

Après un bon 1er trimestre, qui ne représente qu'environ 12% de l'activité annuelle et dont la performance a été accentuée par un effet calendaire et des conditions favorables en fin d'année, le groupe reste serein pour la suite de la saison au vu du niveau d'enneigement actuel et de l'état des réservations à date...

Portzamparc se veut toujours confiant sur le dossier : "Pour l'année, nous révisons à la hausse : PZP +3,9% à 461,4 ME vs +2,4% à 454,3 ME précédemment. Nous révisons également nos attentes pour les DL à la hausse : PZP +7,8% à 410,5 ME vs +5,6% à 402 ME précédemment... Nous relevons notre objectif de 34,5 à à 35,5 euros et confirmons notre recommandation Acheter" conclut l'analyste.