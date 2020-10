Cibox : vive croissance du chiffre d'affaires sur 9 mois

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Cibox au 3e trimestre 2020 s'élève à 2,99 millions d'euros (2 ME au 3è trimestre 2019), soit une hausse de +49% sur le trimestre et une hausse cumulée de +94% sur 9 mois. Cette forte progression des ventes provient essentiellement du développement de l'activité de mobilité.

Au cours du trimestre écoulé, Cibox a ouvert un premier show-room yeep.me (Paris République) et a participé au salon professionnel des Pro-days à Paris.

Perspectives 2020

Le contexte de crise sanitaire COVID-19 a fait évoluer de façon structurelle certaines habitudes professionnelles, avec notamment le télétravail qui s'installe durablement dans les entreprises. Une autre tendance structurelle est la baisse de la fréquentation des transports en commun depuis la sortie du confinement, certains usagers privilégiant désormais l'usage d'engins personnels, vélos, vélos électriques ou trottinettes électriques. Cette évolution est en grande partie durable, en témoignent les importants travaux d'aménagement de pistes cyclables réalisés par de nombreuses communautés urbaines en Europe et dans le monde.

Dans ce contexte de marché porteur, Cibox poursuit son développement et les investissements tout en demeurant vigilante quant aux effets de la crise sanitaire en cours, par nature incertains.

A court terme, l'objectif principal de Cibox est de renforcer la marque yeep.me tant au niveau produit, communication et réseau de points de vente et service. Ainsi, l'ojectif d'ici fin 2020 est de doubler le référencement de revendeurs spécialistes de la mobilité et le démarrage d'un référencement auprès des deux plus grandes enseignes multi-spécialistes.

Cibox entend poursuivre son développement à l'international. Après le démarrage en Russie et Italie au 1er semestre 2020, l'entreprise envisage des débouchés commerciaux dans de nouveaux pays : Espagne, Belgique et Taiwan.

Cibox va lancer entre la rentrée 2020 et le début 2021 de plusieurs nouveautés produits : des vélos électriques urbains ainsi que cinq nouvelles trottinettes complétant ainsi la gamme de trottinettes avec des références allant de 399 euros à 1299 EUR (prix public TTC), et notamment une trottinette dotée d'un équipement ultra-complet et disposant d'une autonomie de 30 km, qui est déjà commercialisée à moins de 400 euros TTC en prix public. Yeep.me étend également sa gamme d'accessoires ans un contexte d'arrivage et de livraison des premières trottinettes destinées à la location aux entreprises avec le service me2.

A moyen terme, Cibox travaille sur la conception de nouveaux formats de produits de mobilité électrique ainsi qu'à une extension de services BtoB/ BtoC. Afin d'accompagner son développement, Cibox a renforcé ses équipes de développement produit et de développement commercial.

Cibox confirme l'objectif de doublement du chiffre d'affaires de l'activité mobilité en 2020.