Cibox : transfert sur Euronext Growth

(Boursier.com) — Cibox Interactive annonce que le transfert de la cotation de ses actions du marché réglementé d'Euronext Paris (compartiment C) vers le système Euronext Growth Paris sera effectif le 30 septembre 2022. La demande d'admission des actions Cibox Interactive sur le marché Euronext Growth Paris a été approuvée par le Comité des admissions d'Euronext hier. A l'issue de la séance de bourse du 29 septembre, les actions ordinaires émises par Cibox Interactive seront radiées du marché réglementé d'Euronext à Paris et admises sur Euronext Growth opéré par Euronext Paris S.A. à partir du 30 septembre. Ce transfert "va permettre à Cibox Interactive d'être cotée sur un marché plus approprié à sa taille, de simplifier son fonctionnement et de diminuer ses coûts de cotation, tout en lui permettant de continuer à bénéficier des atouts d'une cotation sur un marché financier", ajoute le groupe. Le code ISIN d'identification des actions Cibox Interactive restera inchangé (FR0000054322). Le mnémonique deviendra ALCIB à compter du 30 septembre. L'action Cibox restera éligible aux PEA et PEA-PME à l'issue du transfert sur Euronext Growth à Paris. Elle ne sera cependant plus éligible au SRD long uniquement.