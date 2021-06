Cibox : Sung Ming Lun va passer la main

Cibox prévoit de faire évoluer sa gouvernance à l'issue de la prochaine Assemblée générale des actionnaires convoquée le 29 juin...

Sung Ming Lun, actuel Président Directeur Général, a décidé de proposer au Conseil d'administration la nomination de Georges Lebre, Directeur Général Adjoint depuis 2017 et administrateur depuis 2018, en qualité de nouveau Président Directeur Général de Cibox à compter du 29 juin 2021. Lorsque j'ai demandé à Georges de me rejoindre, je recherchais un leader capable de m'aider à faire de Cibox un acteur majeur de la mobilité électrique, et qui pourrait, le moment venu, me succéder à la Direction Générale. Depuis son arrivée, l'activité de Cibox recentrée sur la mobilité électrique et les challenges pour devenir un leader en France et en Europe me font penser que c'est la bonne personne et le bon moment pour finaliser la transition engagée il y a 4 ans et conduire Cibox vers une nouvelle étape de son développement .

Le potentiel de croissance de nos marchés est immense et je suis enthousiaste à l'idée de poursuivre cet engagement avec les femmes et les hommes de Cibox. La route est encore longue, mais nous savons pouvoir compter sur la mobilisation de tous nos partenaires (industriels, financiers, collectivités locales) et la confiance de nos clients et actionnaires sur la pertinence de notre plan et sa bonne exécution. Ainsi, la cible de 100 ME de chiffre d'affaires, sans être une prévision, est une ambition atteignable à 5 ans et nous travaillerons dans cette direction , indique Georges Lebre.

Sung Ming Lun, dont le renouvellement du mandat d'administrateur est proposé à la prochaine Assemblée Générale, continuera à apporter à l'entreprise son expertise au quotidien dans les domaines du développement de produits et de la stratégie industrielle.

En outre, l'évolution de gouvernance sera suivie d'un enrichissement du management de l'entreprise dans les prochains mois pour porter la stratégie dévoilée le 18 mars, et notamment accélérer les positions de CIBOX sur 3 axes : la durabilité des produits ; plus d'intégration industrielle ; une connectivité des produits, au service des utilisateurs et des flottes d'entreprises et collectivités.

Rappelons que l'action Cibox est sur un cours de 0,22 euro.