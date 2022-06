Cibox : soutenu à hauteur de 9,8 ME par les partenaires publics sur le projet de Revin

(Boursier.com) — Après avoir annoncé le projet de localisation de son usine de vélos électriques à Revin, Cibox annonce la ratification par les élus de la Région Grand Est et de la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse, des aides soumises à leur approbation.

Le coût de réhabilitation du site de Revin, estimé à 16 millions d'euros, sera ainsi financé comme suit : 3,7 ME par l'Etat ; 2 ME par la Région Grand Est ; 2,3 ME par la Communauté de communes Ardenne Rives de Meuse ; le solde, estimé à environ 50%, par Cibox dans le cadre d'un bail commercial avec option d'achat.

Par ailleurs, les équipements de production de la future usine font l'objet d'une subvention de l'Etat, programme Territoires d'Industrie, à hauteur de 1 ME et d'une subvention de la Région Grand Est à hauteur de 800 kE.

Un montant de 9,8 ME de financement est ainsi apporté par les partenaires publics sur le projet industriel de Revin.

Les prochaines étapes du projet sont :

- le démarrage des travaux de l'atelier Réparation, Reconditionnement et Recyclage (3R) à la rentrée 2022

- l'installation de l'atelier 3R au 1er trimestre 2023

- le démarrage des travaux pour le reste du bâtiment au 1er trimestre 2023

- la livraison du bâtiment et premières productions au 2e trimestre 2024.