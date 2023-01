Cibox : repli marqué du chiffre d'affaires en 2022

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires non audité enregistré par Cibox au 4e trimestre 2022 ressort à 2,7 millions d'euros (6,4 ME au 4ème trimestre 2021).

Sur l'exercice 2022, le chiffre d'affaires s'élève à 12,1 ME, en diminution de -24% par rapport à l'année précédente.

Les tensions encore présentes au 1er semestre 2022 sur l'approvisionnement de certains composants n'ont pas permis l'arrivée des nouvelles gammes de produits, ni de profiter de la plus forte période de vente (mai-juillet), notamment en vélos.

Perspectives 2023-2024

Dans ce contexte inflationniste et plus récemment de tensions sociales, l'activité commerciale devrait rester tendue sur les premiers mois de l'année.

L'entreprise poursuit son plan de développement industriel, avec une première étape constituée par l'ouverture de son nouveau site de services à Revin, prévu au 2e trimestre 2023 pour lequel les premiers recrutements sont en cours.

"Les ventes se sont contractées sur la fin d'année 2022 et en ce début d'année 2023, dans un contexte économique et social marqué par une inflation forte conduisant certains acheteurs à arbitrer et à repousser leurs investissements en biens d'équipements. Les distributeurs doivent ainsi gérer un niveau de stock plus important. Les produits de mobilité tels que les trottinettes et vélos électriques permettant de réduire les coûts de déplacement, nous restons confiants sur la dynamique à moyen terme de ce marché", explique Georges Lebre, Président Directeur Général de Cibox, qui ajoute : "Dans ce contexte, l'entreprise adapte ses ressources à la situation. Pour autant, nous continuons à travailler pour renforcer notre qualité de service et nous nous préparons à l'évolution de notre activité vers un modèle plus industriel dès 2024. Dans la perspective du démarrage de l'activité de fabrication de vélos électriques en 2024, le récent partenariat avec ZX POWER, annoncé le 16 janvier 2023 et portant sur un engagement de 50.000 vélos pour un chiffre d'affaires potentiel de 25 millions d'euros, prend tout son sens".