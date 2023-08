Cibox : Réalisation de l'augmentation de capital avec maintien du DPS d'un montant nominal de 1,25 ME

(Boursier.com) — CIBOX , expert français de la micro-mobilité électrique annonce la réalisation de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'un montant global de 1,25 ME.

L'Opération a été mise en oeuvre en vertu de la 7ème résolution de l'Assemblée Générale du 8 juin 2023, à un prix de 0,025 euro par action, représentant une décote faciale de 15,68% par rapport à la moyenne pondérée des volumes des 20 séances de Bourse précédant la fixation du prix de l'émission par le Conseil d'Administration (0,029647 euro).

A l'issue de la période de souscription, les demandes de souscription totalisent 49.846.703 actions représentant un montant de demandes de 1.246.167,58 euros, soit 75,03% du montant initial de l'augmentation de capital, réparties de la manière suivante :

- 22.670.474 actions nouvelles à titre irréductible ;

- 6.674.643 actions nouvelles à titre réductible ; et

- 20.501.586 actions nouvelles à titre libre.

L'Opération d'un montant total, prime d'émission incluse, de 1,25 ME, a été réalisée par émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, de 49.846.703 actions nouvelles ordinaires dans le cadre :

D'une souscription à titre irréductible de 0,56 ME correspondant à l'émission de 22.670.474 actions nouvelles ordinaires

D'une souscription à titre réductible de 0,16 ME correspondant à l'émission de 6.674.643 actions nouvelles ordinaires.

D'une souscription à titre réductible de 0,51 ME correspondant à l'émission de 20.501.586 actions nouvelles ordinaires.

Georges Lebre, Président Directeur Général de CIBOX, se réjouit : "Nous sommes très heureux de la réalisation de notre augmentation de capital, qui a su emporter l'adhésion d'une large portion de nos actionnaires, tout en convainquant également de nouveaux actionnaires de référence, et notamment des dirigeants de certains partenaires stratégiques asiatiques. A cette occasion, je tiens à remercier nos actionnaires, nouveaux comme historiques, pour leur confiance. Le produit de cette augmentation de capital permettra à CIBOX de confirmer le nouveau tournant que nous avons lancé en 2022 dans le but de changer de dimension dès 2024. Nous avons franchi une étape et poursuivons l'exécution de notre feuille de route stratégique sur le marché de la micro-mobilité électrique. Cette confiance que vous nous portez nous conforte dans notre ambition de nous imposer, à terme, en tant qu'industriel européen de la micro-mobilité avec comme objectif de franchir à l'horizon 2027-2028 le cap des 100 ME de chiffre d'affaires."