Cibox : premier accord commercial et industriel pour l'usine de Revin

(Boursier.com) — Cibox a signé un 1er accord commercial et industriel pour l'usine de Revin. Comme décrit lors de son annonce en juin 2022, le projet d'usine à Revin permettra de produire 150.000 vélos électriques par an avec une équipe, sa capacité pouvant être étendue à 250.000 vélos électriques avec l'adjonction d'une seconde équipe de production.

Cibox a conclu un 1er accord commercial avec l'entreprise ZX Power (ZhongXin Power Tianjin Bicycle Co Ltd). ZX Power conçoit des produits de mobilité dont des vélos électriques qu'elle fabrique et commercialise en Asie, en Europe et aux Etats-Unis, sous forme de produits finis ou bien de sous-ensembles (cadres notamment). Fondée en 2015, et en forte croissance, ZX Power dispose en Chine d'une capacité de production de 100.000 vélos complets par mois et jusqu'à 60.000 cadres. Elle a commercialisé 300.000 vélos en 2022.

Le partenariat commercial porte sur un objectif de 100,000 vélos électriques par an fabriqués par Cibox sur le site de Revin, objectif assorti d'un minimum de commande de production de 50.000 vélos pour la première année. Par ailleurs, Cibox s'appuiera sur la capacité d'approvisionnement de ZX Power pour la fourniture des composants achetés en Asie.

Sur le volet industriel, ZX Power fera bénéficier Cibox de son expertise en matière de production d'engins de micro-mobilité.

Evolution du modèle d'affaires de Cibox

Par ailleurs, le projet de Cibox de devenir un acteur référent de la micro-mobilité prendra une nouvelle dimension à partir de 2024 avec la mise en service de l'usine de Revin, actant l'internalisation de la fabrication de vélos électriques et complétant ainsi le savoir-faire de l'entreprise en matière de conception, de développement produit et de prestations de services.

Le modèle d'affaires de l'entreprise va donc évoluer, l'activité de fabrication sera ouverte à d'autres marques ou projets de micro-mobilité dont les vélos électriques ; avec une évolution progressive vers des contrats plus volumiques. En conséquence, l'entreprise disposera de deux activités complémentaires :

1) la vente des produits aux marques de Cibox à des grandes enseignes et revendeurs, activité actuelle.

2) la vente de produits et services à d'autres marques grâce à son outil industriel basé à Revin : activité nouvelle.

Cette nouvelle activité sera un catalyseur important de la croissance de l'entreprise, notamment à l'international, et lui permettra d'améliorer la compétitivité grâce aux volumes générés. La fabrication pour d'autres marques sera alimentée par des acteurs de l'industrie cherchant des solutions de production en proximité de leur marché, en l'occurrence en Europe.

Avancement du chantier de l'usine

Les travaux de l'atelier 3R - Réparation, Reconditionnement, Recyclage, ont démarré fin 2022 conformément au planning. Cibox prévoit un démarrage de ces activités au printemps 2023.

Sur le reste du bâtiment, la maîtrise d'oeuvre a été désignée par le propriétaire fin 2022, après appel d'offres public, et le projet suit son cours pour une mise en service envisagée au cours du second trimestre 2024.