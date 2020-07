Cibox : poussette des ventes grâce à la trottinette

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Au second trimestre 2020, le chiffre d'affaires de Cibox s'élève à 2,83 millions d'euros (2,08 ME au 2e trimestre 2019), soit une hausse de +36% sur le trimestre et une hausse cumulée de 121% sur le semestre. Cette progression des ventes provient essentiellement du développement de l'activité de mobilité. En complément d'une accélération des ventes de trottinettes électriques en France, qui permet à l'entreprise de compter désormais parmi les leaders du marché, Cibox a signé et livré ses premiers contrats en Russie et en Italie.

Sur le semestre, le chiffre d'affaires ressort à 7,24 ME (7,02 ME en 2019 à même date).

Un PGE de 1,7 ME

L'entreprise poursuit son plan et les investissements, mais se doit de rester agile et vigilante quant aux effets d'une éventuelle reprise de la crise sanitaire. Afin de sécuriser sa trésorerie dans un contexte incertain, Cibox a mis en place un prêt garanti par l'Etat à hauteur de 1,7 ME en avril 2020.

Perspectives 2020

Le marché de la trottinette électrique est en très forte croissance, avec une progression en volume de 105% en 2019 (478.900 unités vendues). Sur ce marché, Cibox entend jouer un rôle majeur, via la commercialisation de trottinettes et de vélos électriques sous ses marques Scooty et yeep.me.

Le carnet de commande et les discussions commerciales en cours permettent de confirmer l'objectif de doublement du chiffre d'affaires de l'activité mobilité en 2020.

Les priorités sont à court terme de continuer à renforcer la marque yeep.me tant au niveau produit, communication et réseau de points de vente et service.

A moyen terme, l'entreprise travaille sur la conception de nouveaux formats de produits de mobilité électrique ainsi qu'à une extension de services BtoB / BtoC.