Cibox plonge après les comptes

(Boursier.com) — Cibox perd 32% à 0,087 euro ce matin dans un marché animé. Pour 2021, le groupe a publié un CA en croissance de 11% à 16,04 ME, une marge brute en hausse de 2% à 3,7 ME, mais une perte d'exploitation de 37 KE et une perte nette de 309 KE, à comparer à un profit de 744 KE un an plus tôt.

Afin de renforcer sa structure financière pour accompagner son développement et financer son BFR, Cibox a émis en juillet 2021 des bons d'émission d'obligations remboursables en actions, ayant permis à Cibox de percevoir 1,4 ME nets de frais d'émission. Les obligations remboursables en actions, remboursées à la demande du souscripteur, viennent progressivement renforcer les fonds propres de l'entreprise. Au 31 décembre 2021, le montant de cette tranche restant à rembourser s'élève à 1 ME.

Au cours de l'année 2021, l'exercice de Bons de Souscription d'Actions Remboursables (BSAR), émis en octobre 2020, s'est élevé à 0,1 ME en 2021, ce qui a renforcé d'autant les fonds propres. L'entreprise a par ailleurs renouvelé et augmenté ses lignes de financement court-terme auprès de ses partenaires financiers. Au 31 décembre 2021, la trésorerie disponible s'élevait à 5,7 ME, contre 6,3 ME à fin 2020, intégrant les disponibilités (4,6 ME), la valeur nette de la participation minoritaire détenue dans la société DMS (0,4 ME) et les titres Cibox auto-détenus (0,8 ME).

La trésorerie nette de dettes financières (hors obligations remboursables en actions) s'établit ainsi à +0,6 ME pour des capitaux propres qui s'élèvent à 5,5 ME.

Le chiffre d'affaires non audité enregistré à fin mars 2022 s'élève à 2,1 ME (3,6 ME au 1er trimestre 2021). Ce début d'année 2022 reste marqué par des difficultés et retards d'approvisionnements qui perturbent la production et donc l'activité, compte-tenu notamment de mesures de confinement relatives au COVID mises en place en Chine, pouvant ainsi conduire à des décalages de livraison pour les clients du groupe.

En matière de développement produit, la nouvelle gamme 2022-2023 comprendra 5 modèles de Vélos à Assistance Électrique, disponibles à la rentrée 2022 ainsi que 4 modèles de trottinettes électriques disponibles à l'été 2022, dont un modèle développé en partenariat avec la Fédération Française de Tennis qui sera griffé 'yeep.me x Roland Garros'.

Le service yeep.me SHARE de livraison de trottinettes en libre-service pour les entreprises partenaires fera l'objet des premières livraisons en mai 2022. Ce retour d'expérience auprès des premiers clients permettra d'affiner les cas d'usages et d'améliorer la solution et l'offre.