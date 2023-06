Cibox : mise en service de l'atelier 3R à Revin

(Boursier.com) — Cibox annonce l'ouverture et la mise en service de l'atelier 3R (Réparation, Reconditionnement et Recyclage) de Revin.

Cibox franchit ainsi un premier pas dans le cadre de son projet de site industriel dans le bassin Revinois avec l'ouverture de cet atelier de 1.200 m2. Le site débute ses opérations à compter de ce 8 juin avec des équipes recrutées localement et ayant suivi une formation à Alfortville au cours des dernières semaines.

L'atelier 3R assurera pour les produits de Cibox mais également pour le compte d'autres marques ou enseignes, trois missions principales : la réparation ; le reconditionnement des produits ; et le recyclage.

La prochaine grande étape sera la mise en service de l'usine de mobilité sur la totalité du site de Revin (17.500 m2). Intégrant l'ensemble des process industriels stratégiques, comme la fabrication de cadres et l'assemblage des batteries, nécessaires à la production de vélos électriques, le site sera dimensionné pour une capacité de plus de 150.000 vélos électriques par an.

Sa mise en service reste planifiée pour la fin du 1er semestre 2024. Dans cette perspective, les investissements seront poursuivis en 2023 tant sur les outils que les ressources humaines requises.

Ce projet technologique et industriel est au coeur de l'ambition fixée par Cibox de s'imposer aux premiers rangs des industriels européens de la micro-mobilité. Une ambition qui permettra à l'Entreprise de profiter pleinement de la forte croissance de ses marchés avec en ligne de mire un objectif réaffirmé : franchir à l'horizon 2027-2028 le cap des 100 ME de chiffre d'affaires.