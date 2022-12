Cibox : mise en place d'un financement obligataire de 2 ME avec IRIS

(Boursier.com) — Cibox met en place d'un financement d'un montant total maximum de 2 millions d'euros aux termes d'un contrat d'émission et de souscription de bons d'émission d'obligations remboursables en actions conclu le 15 décembre 2022.

Ce financement s'opère via l'émission de bons d'émission donnant droit à la souscription d'obligations remboursables en actions (Obligations) de Cibox réservée à IRIS (l'Investisseur).

Dans un contexte d'inflation des coûts de l'énergie et des transports, les solutions de micro-mobilité, représentent un mode de déplacement peu onéreux. Cibox a décidé de franchir une nouvelle étape et a pris la décision d'internaliser sa production de vélos à assistance électrique en France et ainsi, faire de cet outil industriel un vecteur de croissance, permettant la fabrication de produits de mobilité compétitifs et innovants. Le lancement de ce projet industriel s'accompagne d'un plan d'investissements portant sur les équipements de production, ainsi que les recrutements des équipes du site de Revin.

Il est précisé que la ligne d'obligations remboursables en actions annoncée ce jour est une des composantes du financement de ces investissements.

Les 800 Bons seront souscrits par IRIS, ce 15 décembre et exercés, sous réserve du respect de conditions suspensives, par tranche de 200 Bons en date du jour, puis le 29 janvier 2023, le 29 avril 2023 et le 28 juillet 2023.

Le prix de remboursement en actions sera égal à 95% du plus bas cours moyen pondéré par les volumes d'un jour de négociation pendant une période de 20 jours de négociation précédant immédiatement la date de remboursement des Obligations, étant précisé qu'il ne pourra pas être inférieur à la moyenne des prix moyens pondérés par les volumes des trois dernières séances de bourse précédant immédiatement la date de remboursement des Obligations diminuée d'une décote de 5%.

IRIS conclura avec plusieurs actionnaires dirigeants de la société un contrat de prêt d'actions aux termes duquel ils mettent gratuitement à disposition d'IRIS des actions Cibox.

Les Bons et les Obligations ne feront pas l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur un quelconque marché et ne seront pas cotés.