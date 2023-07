Cibox : les ventes sont plus soutenues au 2e trimestre

(Boursier.com) — Au titre du 1er semestre 2023, Cibox affiche un chiffre d'affaires en baisse de -46% pour s'établir à 2,5 millions d'euros (4,6 ME sur la même période en 2022). L'activité mobilité représente 92% du chiffre d'affaires du semestre avec une hausse de la contribution des ventes de Vélos à Assistance Electrique. Ces derniers représentent 74% du chiffre d'affaires total de la période (34% sur le 1er semestre 2022).

L'activité du 2e trimestre a été plus soutenue qu'au 1er trimestre (1,6 ME de chiffre d'affaires au T2 contre 0,8 ME au T1). Les conditions d'activité restent pour autant toujours difficiles dans un contexte marqué par des tensions inflationnistes et sociales qui continuent à peser sur la demande. Ce ralentissement conjoncturel pèse logiquement sur la dynamique du marché avec des décalages de commandes et un attentisme persistant défavorables à l'innovation et à l'introduction de nouvelles gammes de produits. Cette situation est renforcée par des tensions persistantes sur les approvisionnements qui pèsent également sur la reprise.

Perspectives

Malgré cet épisode transitoire, le marché de la micro-mobilité électrique doit rapidement renouer avec sa trajectoire de croissance porté par des tendances structurellement porteuses. Pour profiter pleinement de ces perspectives prometteuses, Cibox a maintenu le cap dans l'exécution de la stratégie qui lui permettra de changer de dimension dès 2024.

Cibox ambitionne de devenir à terme un industriel européen de la micro-mobilité électrique avec un objectif de 100 ME de chiffre d'affaires à l'horizon 2027-2028.

Cibox rappelle qu'afin de soutenir ses ambitions de croissance, le groupe a lancé une augmentation de capital d'un montant cible de 1,66 ME pouvant être porté à 1,9 ME en cas d'exercice de la clause d'extension. Le produit de cette opération, qui se clôturera le 1er août, permettra à la société d'accompagner le démarrage de l'exploitation du futur site industriel à Revin et de financer son besoin en fonds de roulement à court et à moyen terme.