Cibox : le recentrage favorise la marge en 2019

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Avec son recentrage sur l'activité de mobilité, Cibox enregistre un chiffre d'affaires en repli à 7 millions d'euros en 2019 (11,24 ME en 2018). Conséquence du recentrage sur l'activité de mobilité, le taux de marge brute progresse de 16,5% en 2018 à 25,3% en 2019.

Le résultat d'exploitation est en recul par rapport à 2018. Il enregistre une perte de -162 kE, compte tenu de la baisse de la marge brute et de la hausse de la masse salariale. Cibox a en effet continué d'investir dans ses équipes de développement produit, sa force commerciale, et en particulier dans l'offre locative pour les entreprises, dont le lancement commercial aura lieu en 2020.

Le résultat financier progresse légèrement en 2019 en raison principalement de reprises de provisions concernant les titres DMS et les titres auto-détenus pour un total de 272 kE.

Le résultat exceptionnel enregistre une perte de -25 kE. Le résultat net 2019 est un bénéfice de +6 kE (-52 kE au titre de l'exercice précédent).

Au 31 décembre 2019, les capitaux propres s'élèvent à 4,68 ME (3,67 ME au 31 décembre 2018), l'augmentation résultant pour l'essentiel par l'augmentation de capital de 1 ME réalisée en juillet 2019. Le poste du bilan "Disponibilités et valeurs mobilières de placement" s'élève à 1,92 ME dont 564 kE de titres auto-détenus.