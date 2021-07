Cibox : Le chiffre d'affaires du 1er semestre revient à 5,9 ME

Cibox : Le chiffre d'affaires du 1er semestre revient à 5,9 ME









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires non audité enregistré par Cibox au 1er semestre 2021 ressort à 5,9 ME, contre 7,2 ME au 1er semestre 2020 et 3,3 ME au 1er semestre 2019. Ce niveau de revenus reste conforme à la projection de l'activité sur l'année 2021 avec un second semestre attendu plus fort que le premier.

Malgré un contexte marqué par une pénurie mondiale, Cibox a été en mesure de limiter l'impact des retards et difficultés d'approvisionnements en composants. Le groupe subit également les difficultés liées au transport maritime (renchérissement, pénurie).

Cependant, l'activité commerciale a été dynamique en mobilité (environ 80% du chiffre d'affaires), spécialement sur le segment des VAE qui devrait représenter une part significative des ventes dès 2021 (déjà 10% à fin juin) permettant d'équilibrer le portefeuille d'activités.

Si le marché des trottinettes électriques était supérieur en unités vendues à celui des VAE en 2020, ce dernier est nettement plus important en valeur (x3). Cibox désirant se positionner comme un acteur majeur de ces nouvelles mobilités douces se devait d'avoir une offre et une activité à l'image de la dynamique de chacun de ces segments de marché.

Perspectives

Pour réussir pleinement, l'entreprise se doit d'être performante sur les 2 facteurs de succès :

Une offre produit large pour répondre aux différents scénarios d'usages des utilisateurs particuliers et professionnels ; avec des produits durables : robustes, réparables, recyclables

Des services, notamment de réparation, alliant capacité industrielle et maillage de proximité.

Ces deux leviers sont au coeur du plan stratégique et concentrent l'essentiel des projets d'investissements à mettre en oeuvre au cours des prochains mois.

Au-delà de l'offre produit qui continue à s'étoffer sur les différents segments de la mobilité douce, Cibox s'inscrit fortement sur sa proposition de services. Ainsi, l'entreprise a initié un maillage avec des partenaires locaux pour leur apporter un service d'entretien et de réparation de proximité pour les vélos et trottinettes.

Parmi ses savoir-faire, Cibox est en mesure de réparer, reconditionner et gérer le recyclage des produits. Ainsi, l'entreprise, en complément des contrats de services existants, a signé récemment des accords en matière de reconditionnement et recyclage.

Pour le reste de l'exercice, la bonne orientation du carnet de commandes ainsi que des tendances de marché favorables confirmées récemment lors de la présence de la société au salon Prodays (salon des professionnels du vélo) permettent de confirmer, à ce stade, les ambitions de croissance sur l'année 2021.

Prochain rendez-vous : Résultats du 1er semestre 2021, le 23 septembre.