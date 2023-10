Cibox : la production de vélos électriques dès janvier

(Boursier.com) — Cibox annonce le lancement de sa 1ère ligne de production à Revin en janvier 2024 avec près de 6 mois d'avance par rapport au calendrier initialement fixé.

La société vise un objectif de 50.000 vélos électriques pour 2024.

Cibox fait état de premières commandes de son partenaire ZX Power avec un premier lot de 12 000 vélos électriques à livrer entre janvier et juillet, puis de 18 000 vélos à suivre sur le second semestre ; représentant un chiffre d'affaires estimé à plus de 18 MEUR au travers de ce partenariat avec ZX Power.

La réception de la 2ème ligne de production, est prévue d'ici à la fin du premier semestre 2024. Sa mise en service assurera à CIBOX les capacités de production prévues pour atteindre son ambition de 100 MEUR de chiffre d'affaires à l'horizon 2027/2028.