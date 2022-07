Cibox : l'année sera difficile en matière d'activité

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires non audité enregistré par Cibox au 1er semestre 2022 s'élève à 4,6 millions d'euros (5,9 ME au 1er semestre 2021). Au même titre qu'en 2021, ce niveau de revenus reste conforme à la projection de l'activité sur l'année 2022 avec un second semestre attendu plus fort que le premier.

Malgré un contexte toujours marqué par une pénurie mondiale en composants électroniques, qui affecte particulièrement l'entreprise cette année, Cibox a été en mesure de stabiliser son activité mobilité du semestre qui ressort en légère baisse de 1% par rapport au premier semestre 2021. Les difficultés d'approvisionnement ont généré un retard de 3 à 4 mois dans le lancement des nouvelles gammes.

Cibox s'est ainsi très fortement recentrée sur la mobilité, avec des ventes dans l'activité stockage qui ont représenté 2% du chiffre d'affaires semestriel. Le rééquilibrage précédemment annoncé de l'activité mobilité entre trottinettes électriques d'une part et VAE d'autre part se poursuit, les VAE ayant représenté 34% des ventes du semestre écoulé.

Perspectives

Aux contraintes liées aux approvisionnements et au transport se sont ajoutées depuis février des enjeux de pouvoir d'achat avec des ménages touchés par l'inflation, et certains achats d'équipement faisant l'objet d'arbitrages. Même si le portefeuille de commandes de Cibox au 2e semestre 2022 est supérieur à celui du 1er semestre, l'année sera difficile pour l'entreprise en matière d'activité.

Des décisions de pilotage ont été prises pour s'adapter à la situation et se préparer à la transition en vue de la préparation pour 2024. Certaines activités seront réduites ou mises en pause telles que la location de solutions de mobilité aux entreprises yeep.me SHARE nécessitant des efforts et investissements continus et soutenus.

"Les ventes prévues et non réalisées ces derniers mois à cause des retards sont perdues. Pour autant, nous restons confiants quant à la transition qui s'opère en France en matière de mobilité et nous devons garder le cap de notre stratégie basée sur l'innovation produit, et une compétitivité grâce à l'intégration industrielle", commente Georges Lebre, PDG de Cibox qui poursuit : "Notre projet industriel sur Revin suscite un fort intérêt auprès de nos clients et prospects. Nous avons initié les discussions avec plusieurs clients quant à la fabrication en volume de vélos électriques dès 2024 en France. Plus que jamais l'usine et notre innovation produit sont les catalyseurs de la croissance de Cibox".