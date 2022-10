Cibox fait le point

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2022, le chiffre d'affaires de Cibox s'est élevé à 4,6 millions d'euros à comparer à un chiffre d'affaires de 5,9 ME sur la même période en 2021, soit une baisse de -22%.

La marge brute du semestre s'élève à 0,9 ME, soit 19,1% du chiffre d'affaires, la marge continuant d'être impactée par des coûts élevés de transport ainsi que par une hausse des coûts de certains composants.

Le résultat d'exploitation du 1er semestre 2022 est une perte de -1,1 ME.

Le résultat net du 1er semestre 2022 s'élève à -1,4 ME.

Au 30 juin 2022, la trésorerie s'élevait à 3,5 ME (5,8 ME à fin décembre 2021), intégrant les disponibilités (2,7 ME), la valeur nette de la participation minoritaire détenue dans la société cotée DMS (0,3 ME) et les titres Cibox auto-détenus (0,5 ME). La consommation de trésorerie du 1er semestre 2022 provient essentiellement de la réduction des encours sur le contrat d'affacturage, consécutive à la réduction du poste client en lien avec le niveau de chiffre d'affaires du 1er semestre 2022. La variation de trésorerie d'exploitation est, quant à elle, positive sur cette même période, la perte du semestre ayant été compensée par une variation de BFR positive.

La trésorerie nette de dettes financières s'élève au 30 juin 2022 à 0,4 ME pour des capitaux propres de 5,1 ME à cette même date.

Au cours du 1er semestre 2022, le solde des obligations remboursables en actions émises en 2021 ont été remboursées, ce qui a généré une augmentation de capital de 1,0 ME (capital + prime d'émission).

Chiffre d'affaires 3e trimestre

Le chiffre d'affaires non audité du 3e trimestre 2022 s'élève à 4,8 ME (3,8 ME au 3e trimestre 2021), soit 9,4 ME sur les 3 premiers trimestres 2022, proche du chiffre d'affaires sur la même période de 2021 (9,6 ME).

Malgré des commandes significatives à livrer au 4e trimestre 2022, le niveau de chiffre d'affaires du dernier trimestre dépendra de la capacité à faire fabriquer nos produits et à les livrer d'ici la fin de l'année, dans un environnement où les pénuries de certains composants se poursuivent et les coûts et disponibilités du transport maritime ne sont toujours pas revenus à des niveaux d'avant crise.

En conséquence, le chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'année 2022 est désormais attendu en retrait par rapport à l'année précédente. Le niveau de marge brute pour le second semestre 2022 continuera d'être impacté par l'évolution défavorable des coûts des matières premières et composants, des coûts de transport et autres coûts d'exploitation.

Perspectives

Dans cette conjoncture difficile, mais sur un marché de la micro-mobilité électrique qui reste porteur, Cibox se prépare à devenir un fabricant majeur de vélos à assistance électrique en France à partir de 2024. Le déploiement de son outil industriel implique une évolution de l'activité commerciale, notamment auprès d'une nouvelle catégorie de clients (industriels et/ou marques) et des volumes plus importants. Ces acteurs sont à la recherche de nouvelles capacités de production en Europe et en France, Cibox leur proposant un outil industriel moderne et performant sur son futur site de Revin.

Sur le plan commercial, l'entreprise a entamé des discussions avec de premiers prospects et clients et espère conclure ses premiers accords dans les prochains mois.

Avancement sur le projet industriel de Revin

Le projet industriel de Revin, ayant fait l'objet de deux communications en juin 2022, poursuit son cours. La première étape sera l'installation des activités de services (Réparation, Reconditionnement, Recyclage) au premier semestre 2023. La consultation des entreprises pour la réhabilitation de cette partie du bâtiment a été lancée en octobre 2022.

Stéphane Dehasseleer (45 ans) est nommé Directeur de Production et ainsi Directeur du futur site de Revin. Il prendra ses fonctions le 17 octobre 2022. Stéphane Dehasseleer dispose d'une importante expérience notamment en matière de planification, organisation, qualité et système d'information. Avant de rejoindre Cibox, Stéphane Dehasseleer a développé ces compétences au sein d'un site d'ArcelorMittal en Europe. Il aura en charge les activités de production en France : de la fabrication de vélos dans la future usine de Revin à la réparation / reconditionnement des produits au sein de nos ateliers. Il conduira avec M. Sung la mise en oeuvre de l'outil de production.

L'entreprise va donc accélérer ses investissements en 2023 : investissements industriels en outils de production pour Revin, et recrutements.