Cibox distribue des BSAR à ses actionnaires

Cibox distribue des BSAR à ses actionnaires









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Cibox va attribuer gratuitement des bons de souscription d'actions remboursables (BSAR) au profit de l'ensemble de ses actionnaires. En l'occurrence, un BSAR par action détenue, 8 BSAR permettant de souscrire à 1 action à un prix d'exercice fixé à 0,25 Euro représentant une prime de 19,62% par rapport au cours de clôture du 30 Septembre (0,209 Euro) date de décision du lancement de l'opération par le conseil d'administration et 8% par rapport au cours de clôture du 6 octobre (0,23 Euro).

Cibox souhaite remercier l'ensemble de ses actionnaires "pour leur fidélité et leur soutien sans faille". Dans la perspective d'une éventuelle levée de fonds à terme, ce plan permettra à CIBOX INTER@CTIVE de renforcer ses efforts en matière d'innovation afin de donner vie aux futurs produits et services que nous imaginons pour la mobilité électrique qui connaît un engouement certain."

Cette opération pourrait permettre une levée de fonds à terme lors de l'exercice des bons de souscription d'actions remboursables. Les fonds qui pourraient ainsi être levés seraient destinés au financement de l'innovation et du développement en matière de produits et de services.

En cas d'exercice de l'intégralité des BSAR, le produit brut de l'opération pourrait atteindre 3,52 ME.