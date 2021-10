Cibox : confirme sa perspective de croissance des ventes sur 2021

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires non audité enregistré par Cibox au 3è trimestre 2021 ressort à 3,8 ME (3 ME au 3ème trimestre 2020), en croissance de 25% par rapport à l'an dernier.

Sur la période de 9 mois arrêtée au 30 septembre 2021, le chiffre d'affaires s'élève à 9,6 ME, en recul de -6% par rapport à l'année précédente.

Au-delà de contrats de fabrication avec de grandes enseignes, la distribution des produits de mobilité de Cibox dont sa marque yeep.me s'élargit. Une partie de la gamme de mobilité de l'entreprise est ou sera disponible dans des magasins ou chaines tels que : Boulanger, MDA, Fnac Darty, Cdiscount, Auchan, Leclerc, Intermarché, Système U, Sport 2000, Intersport... mais également auprès de revendeurs spécialistes de la mobilité.

Perspectives

Le portefeuille de commandes permet de confirmer la perspective d'une croissance des ventes sur l'ensemble de l'année 2021 malgré les aléas de transport et d'approvisionnement de certains composants qui pourraient entraîner le décalage de livraison sur 2022.

BSAR 2020, inchangé

Cibox précise que faute de quorum, l'Assemblée générale du 12 octobre n'a pas pu délibérer sur la modification des modalités d'exercice des bons de souscription d'actions remboursables qui avaient été émis en 2020. Les caractéristiques de ces instruments demeurent donc inchangées.