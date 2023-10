Cibox : ambition 2027/2028 confirmée

(Boursier.com) — Cibox affiche un chiffre d'affaires de 2,46 millions d'euros au 1er semestre 2023 (4,5 ME réalisés sur la même période de 2022).

Le repli de l'activité pèse mécaniquement sur les résultats du 1er semestre 2023. Cet impact a toutefois été limité par la mise en oeuvre d'un plan volontaire de réduction des coûts permettant de limiter les pertes de la période : réduction des coûts opérationnels et notamment des loyers et des coûts salariaux, recentrage des développements sur les produits stratégiques à lancer sur 2024.

La marge brute de Cibox atteint 557 kE (871 kE au 1er semestre 2022). Elle représente 22,6% du chiffre d'affaires, soit une hausse de 3,5 points par rapport au 30 juin 2022, dans un contexte d'amélioration des conditions d'achat et des coûts de transport maritime.

Grâce aux mesures d'économie prises et à la bonne tenue de la marge, la perte d'exploitation est stabilisée à -1,1 ME.

Le résultat net de l'exercice est négatif à hauteur de -1,4 ME (-1,3 ME enregistrée au 1er semestre 2022).

Situation financière

A fin juin 2023, la trésorerie s'élevait à 1,7 ME (3,3 ME à fin décembre 2022). Cette position de trésorerie à fin juin 2023 n'intègre pas le produit de l'augmentation de capital avec maintien du DPS d'un montant de 1,25 ME réalisée en août 2023 ni le tirage de la dernière tranche d'obligations remboursables en actions d'un montant de 0,5 ME réalisée en août 2023.

Au 30 juin 2023, la dette financière brute s'établit à 3,7 ME (4,7 ME au 31 décembre 2022).

Perspectives

Le 2e semestre devrait continuer à s'inscrire dans un contexte de marché en demi-teinte matérialisé par l'évolution du chiffre d'affaires non audité du 3e trimestre en repli à 1 ME (4,8 ME au 3e trimestre 2022).

Malgré des conditions de marchés temporairement plus difficiles, Cibox maintient le cap dans l'exécution de sa stratégie industrielle et commerciale.

Depuis le début de l'exercice, des avancées décisives ont été réalisées à Revin. Début octobre, le Groupe a annoncé la mise en service de sa première ligne de production dès janvier 2024 avec près de 6 mois d'avance sur le plan annoncé. La 2e ligne de production sera livrée et opérationnelle à la fin du 1er semestre 2024, permettant de répondre à de futures prises de commandes et à l'extension des partenariats en cours de discussion. Au total, sur l'année 2024, Cibox s'organise pour atteindre l'objectif de 50.000 vélos électriques.

Cibox réaffirme son ambition d'atteindre 100 ME de chiffre d'affaires à l'horizon 2027/2028.