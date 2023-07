Chute de Domino's à Wall Street

(Boursier.com) — Domino 's Pizza abandonne 4% avant bourse à Wall Street suite à sa publication financière trimestrielle marquée par des revenus décevants. La chaîne de restauration a publié pour son deuxième trimestre fiscal une croissance US à comparable quasiment nulle (+0,1%) et une progression à comparable de 3,6% à l'international. Le bénéfice dilué par action a augmenté de 9% à 3,08$. Le leader mondial de la livraison de pizzas a affiché des revenus totaux de 1,02 milliard de dollars sur le trimestre clos mi-juin, en retrait en glissement annuel. Le bénéfice net s'est amélioré néanmoins à 109 millions de dollars, contre 102 millions de dollars un an auparavant. Le consensus était de 3,05$ de bpa trimestriel ajusté pour 1,07 milliard de dollars de revenus.