Chubb assure au second trimestre

Chubb assure au second trimestre









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Chubb a publié pour son second trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 3,62$ à rapprocher d'un consensus d'à peine 3$. Sur la période comparable de l'an dernier, le groupe d'assurance et réassurance basé à Zurich et coté à Wall Street avait affiché une perte de 56 cents par action. Les revenus trimestriels ont totalisé quant à eux 10,47 milliards de dollars, sur ce trimestre de juin, dépassant largement les attentes, contre 8,9 milliards de dollars sur la période comparable de l'an dernier. Le bénéfice net consolidé par action se monte à 5,06$ et le bpa opérationnel ajusté atteint un record de 3,62$.