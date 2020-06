Christian Dior : le solde de dividende sera versé le 9 juillet

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dans le contexte de l'épidémie du virus Covid-19, l'Assemblée générale des actionnaires de Christian Dior se tiendra le mardi 30 juin 2020 à 15h30, hors la présence physique des actionnaires, au 22 avenue Montaigne (Paris 8e).

L'avis préalable de réunion valant avis de convocation, comportant l'ordre du jour et le texte des résolutions, ainsi que les conditions et modalités de participation et de vote à l'Assemblée, a été mis en ligne sur le site Internet du Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (Balo), le lundi 25 mai 2020, bulletin numéro 63. L'avis de convocation a été mis en ligne sur le site Internet du Balo le lundi 8 juin 2020, bulletin numéro 69.

Les documents et renseignements concernant l'Assemblée générale seront tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Les actionnaires pourront consulter sur le site Internet de Dior (rubrique Documentation/ Assemblée générale) les documents d'information préparatoire à cette Assemblée.

Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement le site Internet de la société pour être informés des dernières communications.

2,6 euros de solde de dividende

Le Conseil d'administration de Christian Dior s'est réuni le 15 avril pour faire le point sur la situation économique résultant de la pandémie de Covid-19. Eu égard aux circonstances et aux recommandations gouvernementales, il a décidé de proposer à l'Assemblée générale du 30 juin 2020 un dividende réduit par rapport au montant initialement annoncé le 28 janvier.

Ainsi, le montant brut du dividende au titre de l'exercice 2019 ressortirait à 34 euros par action, dont 4,8 euros à titre ordinaire et 29,2 euros à titre exceptionnel. Compte tenu de l'acompte sur dividende ordinaire de 2,2 euros et de l'acompte sur dividende exceptionnel de 29,2 euros, soit un montant global de 31,4 euros par action distribué le 10 décembre 2019, le solde serait de 2,6 euros. Sa mise en paiement interviendrait le 9 juillet.