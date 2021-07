Christian Dior : le résultat opérationnel courant du premier semestre s'établit à 7,623 MdsE, en croissance de 44%

(Boursier.com) — Le groupe Christian Dior, a réalisé au premier semestre 2021 des ventes de 28,7 milliards d'euros, en hausse de 56% par rapport à la même période de 2020. La croissance organique des ventes s'établit à 53% par rapport à 2020 et à 11% comparée à 2019, reflétant une accélération de la croissance au second trimestre qui s'établit à 14% après un premier trimestre en hausse de 8%.

Le semestre marque un retour à une forte dynamique de croissance après une année 2020 fortement perturbée par la pandémie mondiale. L'activité Mode et Maroquinerie, la plus importante du groupe, avec une croissance organique de 81% par rapport à 2020, et de 38% par rapport à 2019, atteint des niveaux records de ventes. Les Etats-Unis et l'Asie sont en forte hausse depuis le début de l'année tandis que l'Europe connait une reprise progressive.

Le résultat opérationnel courant du premier semestre 2021 s'établit à 7.623 millions d'euros, en croissance de 44% par rapport au premier semestre 2019 et plus de 4 fois supérieur à celui de 2020. La marge opérationnelle courante ressort à 26,6%, en hausse de 5,5 points par rapport à 2019.

Le résultat opérationnel de l'activité Mode et Maroquinerie s'établit à 5 660 millions d'euros soit plus de 3 fois le chiffre de 2020, et en hausse de 74% par rapport à 2019. Le résultat net part du Groupe s'élève pour sa part à 2 164 millions d'euros, en hausse de 64% par rapport à 2019 et 10 fois supérieur à 2020. Le cash-flow d'exploitation dépasse 5 milliards d'euros, soit 3 fois celui de 2019.

Le premier semestre 2021 a été marqué par :

Un excellent début d'année, en particulier pour les plus grandes marques, dans un environnement marqué par le début de sortie de la crise sanitaire et encore par l'absence de reprise des voyages internationaux,

Une performance remarquable de l'activité Mode et Maroquinerie, en particulier de Louis Vuitton, de Christian Dior, de Fendi, de Loewe et de Celine qui gagnent partout des parts de marché et atteignent des niveaux records de ventes et de rentabilité,

Une croissance soutenue des ventes en Asie et aux Etats-Unis et une reprise progressive de l'Europe,

Le bon déroulement de l'intégration au sein du Groupe de Tiffany, qui réalise une excellente performance depuis sa reprise en main,

Une forte progression des ventes directes au client, tant en boutique qu'à distance,

Des activités de "travel retail" et hôtelières encore pénalisées par la reprise limitée des voyages internationaux,

Un cash-flow d'exploitation remarquable.