Christian Dior : en croissance organique à deux chiffres au 1er semestre

(Boursier.com) — Le groupe Christian Dior réalise au 1er semestre 2022 des ventes de 36,7 milliards d'euros, en hausse de +28%. La croissance organique des ventes s'établit à 21%. Toutes les activités réalisent une croissance organique à deux chiffres de leurs ventes sur le semestre.

Au second trimestre, les ventes progressent de +27% sur une base de comparaison particulièrement élevée. La croissance organique des ventes s'établit à +19%, une performance en ligne avec les tendances du 1er trimestre. L'Europe et les Etats-Unis sont en forte hausse depuis le début de l'année tandis que l'Asie connaît une progression moindre en raison d'un second trimestre affecté par de nouvelles restrictions sanitaires en Chine.

Le résultat opérationnel courant du 1er semestre 2022 s'établit à 10,232 milliards d'euros, en hausse de +34%. La marge opérationnelle courante ressort à 27,9% des ventes, en hausse de 1,3 point par rapport au 1er semestre 2021.

Le résultat net part du Groupe s'élève poà 2,678 MdsE, en hausse de +24% par rapport au 1er semestre 2021.

Perspectives 2022

Dans le contexte géopolitique actuel et compte tenu de la situation sanitaire, le groupe Christian Dior maintiendra une stratégie centrée sur le renforcement continu de la désirabilité de ses marques et en s'appuyant sur l'exceptionnelle qualité de ses produits et sur l'excellence de sa distribution.

"Notre politique exigeante de qualité pour toutes nos réalisations, le dynamisme et la créativité incomparable de nos équipes nous permettront de renforcer encore en 2022 l'avance du Groupe sur le marché mondial du luxe", indique le groupe de luxe.

Un acompte sur dividende de 5 euros sera mis en paiement le 5 décembre 2022.