Christian Dior affiche une confiance prudente pour 2021

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le groupe Christian Dior réalise en 2020 des ventes de 44,7 milliards d'euros, en recul de -17%. A périmètre et devises comparables, les ventes sont en baisse de -16% par rapport à 2019. Le Groupe témoigne en 2020 d'une bonne capacité de résistance dans un environnement économique fortement perturbé par la crise sanitaire qui entraîné l'arrêt des voyages internationaux et la fermeture durant plusieurs mois de boutiques et des sites de production de la plupart des pays , explique le management.

Avec des ventes en recul de -3% à périmètre et devises comparables au 4e trimestre, le Groupe connaît une amélioration sensible des tendances pour toutes ses activités par rapport aux 9 premiers mois de 2020. La Mode et Maroquinerie, en particulier, réalise une performance remarquable, en croissance à deux chiffres au 4e trimestre tout comme au 3e trimestre. Tandis que l'Europe reste encore pénalisée par la crise, les Etats-Unis connaissent une bonne reprise et l'Asie est en forte croissance.

Le résultat opérationnel courant s'établit à 8,3 MdsE en 2020. Sa baisse sur l'année est limitée à -28% grâce à un retour à la croissance au second semestre (+7%). La marge opérationnelle courante ressort à 18,6% en 2020.

Le résultat net part du Groupe s'élève à 1,9 MdE, en recul de -34%.

Dividende 2020

Lors de l'Assemblée générale du 15 avril, Christian Dior proposera un dividende de 6 euros par action. Un acompte sur dividende de 2 euros par action a été distribué le 3 décembre 2020. Le solde de 4 euros sera mis en paiement le 22 avril 2021.

Perspectives

Dans un contexte encore très perturbé, le groupe Christian Dior dispose des meilleurs atouts pour s'appuyer en 2021 sur la reprise espérée, et retrouver une dynamique de croissance pour l'ensemble de ses métiers. Le Groupe maintiendra une stratégie centrée sur le développement de ses marques, porté par une politique soutenue d'innovation et d'investissement ainsi que par une exigence permanente de qualité des produits et de leur distribution.