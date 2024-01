Christian Dior : 9% de croissance des bénéfices en 2023

(Boursier.com) — Le Groupe Christian Dior réalise en 2023 des ventes de 86,2 milliards d'euros, en croissance organique de 13% par rapport à 2022 (+9% en données publiées).

Toutes les activités présentent une croissance organique soutenue de leurs ventes, à l'exception des Vins et Spiritueux (-4% à 6,6 MdsE) qui font face à une base de comparaison et un niveau de stock élevés. L'Europe, le Japon et le reste de l'Asie réalisent une croissance organique à deux chiffres.

Le résultat opérationnel courant 2023 s'établit à 22,8 MdsE, en hausse de +8%. La marge opérationnelle courante est stable par rapport à 2022.

Le résultat net part du Groupe s'élève à 6,3 MdsE, en hausse de +9%.

Confiance pour 2024

Malgré un contexte géopolitique et macroéconomique encore incertain, le groupe Christian Dior est confiant dans la poursuite de la croissance en 2024, dans la différenciation de la qualité et la créativité que ses produits apportent à ses clients, ainsi que dans le professionnalisme de son management, pour faire la différence et gagner des parts de marché.

Le Groupe maintiendra une stratégie centrée sur le développement de ses marques, porté par une politique continue d'innovation et d'investissement ainsi que par une exigence extrême de qualité de ses produits, de leur désirabilité et de la sélectivité de leur distribution.

Le groupe aborde l'année 2024 avec confiance et se fixe l'objectif d'accentuer encore son avance sur le marché mondial du luxe.

Dividende 2023

Lors de l'Assemblée Générale du 18 avril, Christian Dior proposera un dividende de 13 euros par action. Un acompte sur dividende de 5,50 euros par action a été distribué le 6 décembre 2023. Le solde de 7,50 euros sera mis en paiement le 25 avril 2024.