Christian Dior : 23% de croissance organique au 1er trimestre

(Boursier.com) — Le groupe Christian Dior réalise au 1er trimestre 2022 des ventes de 18 milliards d'euros, en hausse de +29% par rapport à la même période de 2021. La croissance organique des ventes est de +23%. Le Groupe réalise un bon début d'année dans un environnement encore perturbé par la crise sanitaire et marqué par les événements dramatiques en Ukraine. A l'exception des Vins et Spiritueux, toujours confrontés à des contraintes d'approvisionnements, toutes les activités réalisent une croissance à deux chiffres de leurs ventes. Les Etats-Unis et l'Europe progressent également à deux chiffres ; l'Asie reste en progression sur le trimestre malgré un mois de mars affecté en Chine par le renforcement des restrictions sanitaires.

Dans le détail, l'activité Vins & Spiritueux enregistre une croissance organique de +2% de ses ventes au 1er trimestre, à 1,638 MdE. L'activité Mode & Maroquinerie réalise une croissance organique de 30% à 9,123 MdsE. Louis Vuitton effectue un excellent début d'année, toujours porté par une forte créativité. Dans les Parfums & Cosmétiques, la croissance organique des ventes s'établit à +17 % au 1er trimestre, à 1,905 MdE. Le groupe d'activités Montres & Joaillerie réalise au 1er trimestre une croissance organique de +19%, à 2,338 MdsE. Dans la Distribution sélective, la croissance organique des ventes est de +24% à 3,04 MdsE.

Perspectives

Le groupe Christian Dior suit avec la plus grande attention l'évolution de la situation en Ukraine et dans la région. Sa première préoccupation a été d'assurer la sécurité de ses collaborateurs en Ukraine et de leur apporter toute l'aide financière et opérationnelle nécessaire.

Dans le contexte géopolitique actuel et compte tenu d'une situation sanitaire encore perturbée, le groupe Christian Dior reste à la fois vigilant et confiant en ce début d'année.

Le Groupe maintiendra une stratégie centrée sur le développement de ses marques, porté par une politique soutenue d'innovation et d'investissement ainsi que par une exigence permanente de qualité de ses produits et de leur distribution.